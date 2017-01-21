Німецький євродепутат їздив до Криму за гроші Росії

Поїздку депутата Європарламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Маркуса Претцеля (Marcus Pretzell) до анексованого РФ українського півострова Крим в квітні 2016 року оплачував російський фонд.

Про це в суботу повідомило німецьке видання Der Spiegel з посиланням на документи, надані німецьким політиком на вимогу комісії з етики Європарламенту, пише "Німецька хвиля".

Претцель визнав правдивість цих відомостей в розмові з журналістами на конгресі правих популістів в Кобленці 21 січня, передає агентство dpa.

Євродепутат від АдН заявив, що це, на його думку, "звичайна практика".

Політик брав участь у триденному Ялтинському міжнародному економічному форумі (ЯМЕФ) і жив в п'ятизірковому курортному готелі Mriya.

За даними Der Spiegel, всі витрати Претцеля в ході заходу взяв на себе "російський фонд, який повинен економічно підтримувати анексований Крим". Назву організації видання не вказало. Організатором ЯМЕФ є однойменний фонд за підтримки адміністрації президента РФ.

Участь у форумі коштувала від 1500 до 1800 євро, пише тижневик з посиланням на організаторів ЯМЕФ. Ця сума не включає в себе витрати на переліт до Криму і назад.

Маркус Претцель очолює відділення АдН у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія і одружений зі співголовою партії Фрауке Петрі (Frauke Petry).