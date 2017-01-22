До Польщі прибули перші американські ракети

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Неділя, 22 січня 2017, 03:25

На авіабазу тактичного значення Кшесіни в Познані прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу "повітря-поверхня".

Про це повідомив віце-міністр оборони Польщі Бартош Ковнацький, передає "Радіо Польщі".

Міністерство національної оборони країни підписало договір на покупку сучасних американських ракет типу JASSM і JASSM-ER, які можуть здійснювати маневри на відстань до 1000 кілометрів і вражати цілі на землі. Ракетами будуть оснащуватися винищувачі F-16, які знаходяться на базах в Познані та місті Ласкі недалеко від Лодзі.

Як повідомив Держдепартамент США, який дав згоду на підписання контракту з Польщею, ця угода "зміцнить безпеку важливого союзника США в НАТО".

Теми: Польща
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