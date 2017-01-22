У Києві символічно "возз'єднали" УНР та ЗУНР

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Неділя, 22 січня 2017, 12:07

На мосту Патона у Києві активісти утворили "живий ланцюг соборності" до 98-ї річниці Акту Злуки.

 

Як повідомляє Укрінформ, спершу учасники акції на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони, одна з яких тримала літери, які утворювали абревіатуру ЗУНР, а інша  - УНР.

 

Крім того, учасники колон несли полотнища жовтого і синього кольорів довжиною 30 метрів. Таким чином, після возз'єднання активісти утворили не лише живий ланцюг, а і прапор України на мосту Патона.

 

Після об`єднання колон, активісти зі свічками провели хвилину мовчання в пам`ять про загиблих на Майдані та в АТО.

 

Учасники заходу мають намір продовжити свято конкурсом малюнків на обличчі. А завершиться свято салютом і концертом українського гурту "TaRuta".

 

Як розповів член братства козацького бойового звичаю "Спас" Євген Квасков, подібні "ланцюги соборності" сьогодні проходять  не лише у Києві, а й у інших українських містах - в Одесі, Ужгороді, Бахмуті, Краматорську, Житомирі. За кордоном такі заходи відбуватимуться у Польщі, зокрема  у Варшаві та Любліні.

 

Разом з тим, працівники структурних підрозділів столичної поліції, патрульні та військовослужбовці Національної гвардії у День Соборності несуть службу у посиленому режимі.

"Загалом на службу заступить 1740 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії", - повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як зазначили у поліції, 22 січня у Києві відбудеться ряд заходів, участь у яких візьмуть не лише жителі столиці, а й інших регіонів.

Всі фото Дмитра Ларіна, УП. Більше фото на сторінці "Української правди" в Facebook.

Теми: Київ акції
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