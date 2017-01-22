У колоні гуманітарного штабу Фонду Ахметова знайшли "заборонені предмети"

На лінії розмежування на Донбасі у пункті пропуску в Новотроїцькому ввечері 20 січня прикордонна служба під час огляду 15 авто колони гуманітарного штабу "Допоможемо" Фонду Ріната Ахметова виявила заборонені для перевезення предмети.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на заяву прес-центру гуманітарного штабу.

При цьому зауважується, що заборонені предмети було виявлено у двох водіїв-перевізників.

"Ми вважаємо, що дії двох водіїв поставили під загрозу доставляння. Штаб буде співпрацювати з правоохоронними органами. Ми зробимо все можливе, щоб доставляння допомоги було відновлено, а винних було покарано", – йдеться у заяві.

Однак у заяві не вказується, які саме заборонені для перевезення предмети були виявлені.

В той же час, за непідтвердженою інформацією, під час огляду було виявлено сховище з переносними та стаціонарними радіостанціями Verteks виробництва Швейцарії.

"Громадське" намагалось зв’язатись з прикордонною та фіскальною службою, однак на даний момент у відомствах не коментують цей інцидент.

Станом на 19:00 21 січня прес-центр гуманітарного штабу "Допоможемо" Фонду Ріната Ахметова повідомив, що 13 з 15 вантажівок продовжили рух у напрямку Донецька.