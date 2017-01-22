Медведєв: Росії треба розпрощатися з ілюзіями про зняття санкцій

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Неділя, 22 січня 2017, 14:04

Прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії слід розпрощатися з ілюзіями про зняття санкцій, введених після вторгнення в Україну.

Про це він сказав під час виступу на з'їзді російського партії влади "Єдина Росія", передає кореспондент УНІАН у РФ.

"Пора розлучитися з ілюзіями, що стосовно нашої країни будуть скасовані якісь санкції. Очевидно, те, що трапилося, - це надовго. Нема чого сподіватися на якісь чужі вибори, на прихід іноземних керівників", - сказав Медведєв.

При цьому він заявив, що Росія в будь-яких умовах буде годувати себе сама, і аграрії повинні активно використовувати вдалу для них ситуацію з санкціями.

У той же час, як повідомляє "Інтерфакс", Медведєв у неділю був переобраний на пост голови "Єдиної Росії".

З ініціативою його висунення виступив голова Вищої ради "Єдиної Росії" Борис Гризлов. У неділю в ході XVI з'їзду партії Гризлов був переобраний на пост голови Вищої ради ЄР.

Як відомо, в 2014 році Євросоюз, а також США, Канада, Японія та ряд інших країн ввели санкції проти Росії через окупацію Криму і дестабілізацію ситуації на сході України.

Президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду напередодні, раніше припускав імовірність скорочення чи скасування санкцій щодо Росії через її анексію Криму і підтримку бойовиків на сході України. Водночас в одному з останніх інтерв’ю виданню Wall Street Journal заявив, що санкції будуть збережені "ще певний час".

Теми: Росія Медведєв санкції
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Коментарі — 2
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IP: 107.182.131.---spitfire22.01.2017 16:59
аграрії повинні активно використовувати вдалу для них ситуацію з санкціями
чому ж Росія раніше не запровадила сама санкції проти власних аграріїв, якщо вони тих посилюють?
не розумію, адже втрачено стільки часу і можливостей!

Росії слід розпрощатися з ілюзіями про зняття санкцій
я б сказав, що Росії все ж таки слід розпрощатись із Мєдвєдєвим.

Борис Никитенко:
мужик! правильно оценивает ситуацию
не розумію, якщо #Трампнаш, чому Мєдвєдєв правий?
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IP: 37.45.62.---Борис Никитенко22.01.2017 14:40
мужик! правильно оценивает ситуацию
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