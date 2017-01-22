На Донеччині військовий ЗСУ зчинив стрілянину у житловому будинку

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Неділя, 22 січня 2017, 16:46

У Бахмуті військовослужбовець Збройних сил України зчинив стрілянину у квартирі житлового будинку. 

Як повідомили у відділі Нацполіції Донецької області, повідомлення про постріли у квартирі багатоповерхівки надійшло від мешканців будинку. 

"Встановлено, що постріли у орендованій квартирі здійснив військовослужбовець 1982 року народження, який проживає в оселі разом зі своєю співмешканкою. Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну. Наразі військового затримано, зброю вилучено", - зазначили у поліції. 

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає, на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.

Теми: Збройні сили Донбас зброя
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