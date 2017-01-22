В Естонія запевнили: зроблять усе для мирного вирішення конфлікту на Донбасі

207 переглядів
0
Неділя, 22 січня 2017, 17:31

Естонія під час свого головування у ЄС зробить все залежне від неї для мирного вирішення конфлікту на сході України.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, пише Інтерфакс-Україна.

"Україна є і залишиться важливим партнером для Естонії, успішні справи якого важливі і для нас і в ім'я чого ми зробимо все можливе. Чи то оборонне, чи економічне співробітництво двох держав, або підтримка українських реформ і забезпечення візової свободи з Європейським союзом", - зазначив Ратас, коментуючи майбутній візит президента України Петра Порошенка до Естонії

"Проте вкрай важливе мирне вирішення конфлікту на сході України, в ім'я чого Естонія зробить все від неї залежне, як голова Європейського союзу", - додав Ратас.

Як відомо, Естонія очолить ЄС у другій половині 2017 року.

Теми: Донбас ЄС Естонія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донеччині військовий ЗСУ зчинив стрілянину у житловому будинку 22 січня 2017, 16:46
Ватажок бойовиків привітав Трампа "порадою", що робити в Україні 22 січня 2017, 15:58
Місія ОБСЄ розповіла про критичне становище в двох селищах Донбасу 22 січня 2017, 12:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Геращенко: підозрюваних у замаху арештували на два місяці
Нардеп, на якого готували замах – Антон Геращенко
Порошенко: ми дотримуємося мінських угод, але спочатку безпека
Порошенко політикам: ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?
Усі новини
Фото

Як виглядають японські сніговики

I/am/from

Надя Пожарська розповідає про дитинство в США, Китаї та Великобританії