У Білорусі вшанували пам’ять Героя Небесної Сотні Жизневського

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Понеділок, 23 січня 2017, 02:56

На кладовищі в Гомельському районі активісти опозиційних партій та громадських об’єднань із Мінська, Світлогорська, Бобруйська і Гомеля вшанували пам’ять похованого тут Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського.

Про це повідомляють Білоруські новини.

Під час траурного заходу батько загиблого зазначив, що його син загинув за свободу не лише України, а й Білорусі. Він додав, що українці – волелюбний народ, і цим відрізняються від білорусів.

 

"Ось за це боролися на Майдані. Так і сьогодні хочеться сказати, що ми не бидло, як нас вважає влада, а народ. А у нас зараз кожен начальник цеху – маленький диктатор і князь. Більше трьох збиратися не можна, активістів і журналістів б’є міліція, а прості роботяги працюють у три зміни за сто доларів. Люди перетворилися на рабів, не розуміють, хто винен, і тому сваряться між собою, хоча потрібно об’єднуватися і боротися за свою гідність, як боролися українці. А у нас люди втратили свою гідність", – заявив Жизневський-старший.

 

Як відомо, Жизневський був убитий 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського в Києві пострілом у серце. Він став однією з перших жертв протистояння з силовиками.

Теми: Білорусь Євромайдан
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