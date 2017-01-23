У НАБУ кажуть про перші висновки перевірки кандидатів у судді ВСУ

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Понеділок, 23 січня 2017, 09:14

Національне антикорупційне бюро проводить аналітичну перевірку відомостей про кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Перші висновки вже надано Громадській раді доброчесності, інформує НАБУ в понеділок.

"Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити Верховний Суд фахівцями без корупційного минулого",– наголошують в НАБУ.

Як відомо, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону "Про судоустрій і статус суддів" в Україні стартувала судова реформа.

Відповідно до цих змін, Верховний Суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах Верховного Суду України (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 році.

До участі у конкурсі допущено 653 кандидати.

Українська правда

Теми: НАБУ суд реформа
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IP: 93.74.65.---Алина Гринько23.01.2017 10:15
Ага, Набу уже "наловило" судей, за кого берется, тот почему-то или заграницу успевает спрыгнуть или от их спецназа со стрельбой скрыться)
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