До середини тижня в Україні відчутно похолодає

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Понеділок, 23 січня 2017, 11:17

Відчутне зниження температури повітря очікується в Україні в середині тижня – нічні показники можуть досягати -20°, на сході до -24°, вдень температура знизиться до -10°.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на начальника відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмилу Савченко.

"25 січня вдень похолоднішає – протягом доби до -1-7°. В ніч на 26-е і 27-го - дуже холодно. Температура вночі до -15°, місцями -20°. На сході країни до -24°. денна температура до -5-10°", – сказала Савченко.

Говорячи про синоптичну картину в Києві, вона уточнила, що в столиці 25 січня вдень очікується -3-5°, 26-27-го - до -15-17° вночі, вдень -8-10°.

Опади в ці дні будуть незначними, в основному невеликий сніг.

При цьому Савченко зазначила, що таке похолодання триватиме недовго.

"Уже 28-го поступово почнеться підвищення температури", – сказала начальник відділу метеопрогнозів.

Теми: погода
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