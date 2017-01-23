До середини тижня в Україні відчутно похолодає

Відчутне зниження температури повітря очікується в Україні в середині тижня – нічні показники можуть досягати -20°, на сході до -24°, вдень температура знизиться до -10°.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на начальника відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмилу Савченко.



"25 січня вдень похолоднішає – протягом доби до -1-7°. В ніч на 26-е і 27-го - дуже холодно. Температура вночі до -15°, місцями -20°. На сході країни до -24°. денна температура до -5-10°", – сказала Савченко.



Говорячи про синоптичну картину в Києві, вона уточнила, що в столиці 25 січня вдень очікується -3-5°, 26-27-го - до -15-17° вночі, вдень -8-10°.



Опади в ці дні будуть незначними, в основному невеликий сніг.



При цьому Савченко зазначила, що таке похолодання триватиме недовго.



"Уже 28-го поступово почнеться підвищення температури", – сказала начальник відділу метеопрогнозів.