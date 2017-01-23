У Росії заблокували сайт через ковбасу і хамон

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Понеділок, 23 січня 2017, 11:16

Російський суд заборонив сайт з іспанської продукцією.

Таке рішення виніс Ульянівський районний суд Ульянівської області РФ за позовом місцевого прокурора.

Сайт продавав хамон, палети, ковбаси, сири та іншу заборонену в РФ продукцію.

Як зазначено у рішенні суду, обмеження доступу до інформації можливо "в цілях захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави".

 

"Визнати інформацію, що міститься в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" на сайті http://www.jamonshop.es інформації, забороненої до поширення на території Російської Федерації", - сказано в рішенні суду. Далі сайт буде заблокований містить як інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено.

Українська правда

Теми: санкції Росія
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IP: 176.100.178.---boreas23.01.2017 11:49
Конечно, дарагие расияне не должны этого видеть, это искушение и совращение.
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