Садовий попередив Гройсмана про ймовірний новий обвал на сміттєзвалищі

Міський голова Львова Андрій Садовий вбачає небезпеку обвалу і виплеску інфільтратів на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Про це він зазначив під час брифінгу.

"Небезпека обвалу є. Про це я ще раз поінформував листом прем’єр-міністра України. Звертаюсь з проханням щодо доручення надзвичайній комісії, щоб це питання було досліджене і фахівці ДСНС брали це в роботу, бо вони мають відповідну техніку. Треба провести роботи по стабілізації самого зсуву, щоб його зупинити. Бо якщо зсув станеться, інфільтрати можуть вийти з берегів", - сказав Садовий.

За його словами, проект рекультивації полігону проходить експертизу в кількох міжнародних організаціях на відповідність усім європейським нормам екології.

Як відомо, завал на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався 30 травня, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття стали вивозити в інші міста України.

Детальніше про ситуацію зі сміттям у Львові читайте у матеріалі УП "Завал Садового. Чому Львів потрапив у сміттєвий колапс" та інтерв'ю Садового на УП.

Укрінформ