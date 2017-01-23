Садовий попередив Гройсмана про ймовірний новий обвал на сміттєзвалищі

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Понеділок, 23 січня 2017, 19:12

Міський голова Львова Андрій Садовий вбачає небезпеку обвалу і виплеску інфільтратів на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Про це він зазначив під час брифінгу.

"Небезпека обвалу є. Про це я ще раз поінформував листом прем’єр-міністра України. Звертаюсь з проханням щодо доручення надзвичайній комісії, щоб це питання було досліджене і фахівці ДСНС брали це в роботу, бо вони мають відповідну техніку. Треба провести роботи по стабілізації самого зсуву, щоб його зупинити. Бо якщо зсув станеться, інфільтрати можуть вийти з берегів", - сказав Садовий.

За його словами, проект рекультивації полігону проходить експертизу в кількох міжнародних організаціях на відповідність усім європейським нормам екології.

Як відомо, завал на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався 30 травня, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття стали вивозити в інші міста України.

Детальніше про ситуацію зі сміттям у Львові читайте у матеріалі УП "Завал Садового. Чому Львів потрапив у сміттєвий колапс" та інтерв'ю Садового на УП.

Укрінформ

Теми: Садовий Гройсман
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Коментарі — 2
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IP: 94.231.178.---навроцький23.01.2017 21:57
Через 33 дні буде рівно 11 років як Садовий став мером Львова. І що він зробив, щоб місто було чистим і охайним? Він заsрав його до рівня найвідсталішої країни часів середньовіччя, а тоді, або рубали за таке голови, або вішали на чільному місці, бо такі горе-очільники - посібники чуми, чи холери, чи безпосереднього ворога свого народу, а хто у нас зараз цей ворог -...!!!?
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IP: 188.163.232.---Arey8123.01.2017 19:39
LOL
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