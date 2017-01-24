Поліція затримала охоронця "народного мера ДНР"

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Вівторок, 24 січня 2017, 01:28

У Донецькій області затримано чоловіка, який працював водієм-охоронцем у "мера" Слов'янська Павленка, відомого службою в КДБ.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Затриманий за власним бажанням приєднався до бойовиків 15 червня 2014 року. На посаді водія "мера" він пропрацював до звільнення Слов'янська від бойовиків - 5 липня 2014 року.

"Поліцейські з’ясували, що чоловік декілька разів їздив до свого колишнього "боса" в окупований Донецьк. В одну з поїздок повернувся з автомобілем "Шкода", який належав "народному меру". За словами затриманого, транспорт він викупив", - йдеться в повідомленні.

Весь цей час затриманий перебував у Слов'янську, перебивався випадковими заробітками.

Зараз чоловікові оголошено про підозру за ч.1 ст.256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Ще двох бойовиків поліцейські затримали в прифронтовому Новолуганському.

"44-річний чоловік будував блокпост і ремонтував військову техніку терористів, в тому числі ту, що знаходилася на озброєнні РФ. Покинув бандформування через те, що жодного разу не отримав грошової винагороди. А 24-річний місцевий житель пішов з лав бойовиків, коли побачив, як вони прикладом зброї б'ють по голові ні в чому не винних мирних жителів" - заявили в поліції.

За три тижні за результатами роботи поліції Донецької області оголошено про підозру 14 бойовикам і їхнім пособникам.

Теми: поліція "ДНР"
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