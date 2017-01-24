Сенат США схвалив кандидатуру Майка Помпео на пост глави ЦРУ

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Вівторок, 24 січня 2017, 07:38

Сенат США в понеділок затвердив кандидатуру Майка Помпео на пост директора ЦРУ.

Про це повідомляє Reuters.

66 сенаторів підтримали кандидатуру Помпео, 32 - проголосували проти. Відзначається, що практично всі, хто голосував проти, були членами Демократичної партії.

Деякі сенатори побоювалися, що 53-річний Помпео може дозволити використання "розширених методів допитів", які багато законодавців і правозахисні групи в США називають тортурами.

Раніше Помпео заявляв, що згоден з висновками спецслужб про те, що Росія причетна до кібератак під час передвиборної гонки в США.

Теми: США
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