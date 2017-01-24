У Польщі розсекретили документ про відмову від проукраїнського курсу

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Вівторок, 24 січня 2017, 10:10

МЗС Польщі оприлюднило секретний документ 2008-го року, який, за словами зовнішньополітичного відомства країни "був початком переходу уряду Дональда Туска від проукраїнської зовнішньої політики, до політики проросійської".

Про це повідомляє РАР.

В документі від 4 березня 2008-го року, зокрема, йдеться, що "можливості для експансії Росії в політичному та економічному, а тим більше військового - досить обмежені; вони стикаються з серйозними перешкодами в країнах СНД, таких як Україна чи Грузія".

Агенція відзначає, що документ "Тези про політику Польщі щодо Росії і України" був засекречений. Підписав його тодішній директор Східного Департаменту МЗС Польщі Ярослав Браткевич, ці тези були доведені до відома чотирьох осіб, в тому числі і тодішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Обмеження щодо секретності документу були зняті у жовтні 2015 року.

"Ці тези стали початком відмови від проукраїнської політики на користь політики проросійської. Автори не мали ілюзій щодо успіху, але визнали, що "проросійськість" має стати своєрідним інструментом, трюком для Заходу, хотіли таким чином отримати більш високу репутацію на Заході", – так прокоментував документ в бесіді з РАР Вітольд Ващиковський.

За його словами, саме в той момент у зовнішній політиці Польщі стався "відхід від політики Гедройца, хоча сьогодні у цьому звинувачується  нинішній уряд".

Ващиковський наголошує, що "тези наповнені перекрученнями та помилковими оцінками".

"Автори документу стверджують, що сучасна Росія не керується месіаністичною ідеологією чи іншою ідеологією такого типу … Це вкрай хибна теза, адже Росія вже в той час керувала ідеологією, керується і сьогодні, цією концепцією є концепція Олександра Дугіна про створення так званого "Русского міра", – наголошує глава польського МЗС.

Також Ващиковський відзначив, що автори документу  "маргіналізують Україну, в той час як Росію вважають за країну, яка не загрожує, яка джерелом сировини, що має бажання співпрацювати".

Глава МЗС зазначив, що "повністю хибною є теза про те, польсько-українські відносини є неважливі та дрібні, такі, що ґрунтуються на особистих відносинах, наприклад, Олександра Кваснєвського та Леоніда Кучми".

"Це просто невігластво, адже вже тоді ці відносини були дуже розвинені, наприклад, у площині військової співпраці", – додає Ващиковський.

"Абсолютно помилковою тезою є те, що Росія не буде готова ризикнути зіткнутися з об'єднаною Європою і Заходом, вже через кілька місяців ми мали Грузію, а тепер вже маємо три роки війни в Україні", - підкреслив він. 

Європейська правда

Теми: Польща Росія
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