Через повідомлення про мінування евакуюють київський суд

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Вівторок, 24 січня 2017, 11:29

Працівників Київського апеляційного госпсуду евакуюють через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє відповідальна за зв'язки з громадськістю суду Наталія Шкорупеєва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми щойно отримали повідомлення про мінування. Очікуємо прибуття спецслужби. На даний момент у нас проводиться екстрена евакуація всіх працівників", - сказала вона.

Шкорупеєва розповіла, що минулого тижня надходило аналогічне повідомлення, але воно виявилося хибним.

"Ми не знаємо, наскільки сьогоднішня інформація відповідає дійсності, оскільки минулого тижня надійшла неправдива інформація про мінування", - зазначила вона.

Теми: Київ суд
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IP: 194.183.186.---rem 224.01.2017 11:35
І одразу в Лук'янівське СІЗО.
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