Помер ще один учасник перестрілки в "бурштиновому" райцентрі

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Вівторок, 24 січня 2017, 13:10

П'ятьом учасникам стрілянини в місті Олевську на Донеччині обрали міру запобіжного заходу.

Про це 24 січня повідомляє прес-служба Національної поліції в Житомирській області.

Затриманим оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Чотирьом чоловікам присудили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще один перебуває під домашнім арештом.

У результаті конфлікту, який стався 16 січня в Олевську, вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району,  двоє львів’ян та житель Київщини, який помер під час надання медичної допомоги.

Також у поліції підтвердили, що напередодні 23 січня в реанімаційному відділенні Олевської лікарні помер ще один учасник конфлікту – 32-річний житель Львівщини.

Правоохоронці встановили понад 30 осіб, які брали участь у конфлікті з обох сторін. Частина з них перебувають у розшуку.

Триває проведення низки експертиз, у тому числі – молекулярно-генетичних. Поліція також почала відбір зразків ДНК у всіх учасників конфлікту.

Начальник ГУ Національної поліції в Житомирській області В’ячеслав Печененко заявив, що "відповідальність перед законом нестимуть усі причетні до завдання тяжких тілесних ушкоджень та вбивства, адже стрілянину вчинили обидві сторони, і поранення мають і місцеві жителі, і приїжджі".

Він пообіцяв, що навіть після завершення розслідування у регіоні буде знаходитись спецпідрозділ, який оперативно реагуватиме на виклики.

Українська правда

Теми: Житомир бурштин поліція
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