Порошенко закликав парламент Фінляндії визнати Голодомор геноцидом українців

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Вівторок, 24 січня 2017, 17:19

Президент України Петро Порошенко звернувся із закликом до парламенту Фінляндії прийняти рішення про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це він заявив під час зустрічі з фінським спікером Марією Лохелою, повідомляє прес-служба голови держави.

"Маю велику надію, що нещодавно сформована в Едускунті (парламент Фінляндії – ред.) міжфракційна Група дружби з Україною сприятиме активізації парламентської взаємодії між нашими державами", - наголосив Порошенко.

Він також закликав фінських парламентарів сприяти зусиллям України у звільненні її громадян із російських в'язниць та полону на Донбасі.

 
Український президент проводить зустріч із головою парламенту Фінляндії
сайт президента

Як повідомлялося, у грудні 2016 року Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні злочином геноциду українського народу.

Українська правда

Теми: Порошенко Фінляндія голодомор
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