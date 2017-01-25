Сенат США затвердив постпредом при ООН Ніккі Гейлі

Новим постійним представником США при ООН стала губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Про це пише DW.com.

Сенат США затвердив її кандидатуру у вівторок, 24 грудня. За Гейлі проголосували 96 сенаторів, проти - 4.

Гейлі народилася в Південній Кароліні в сім'ї мігрантів з Індії. Вона була членом палати представників цього штату від Республіканської партії, а потім стала його губернатором. Гейлі стане однією з небагатьох жінок і представників меншин в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Раніше під час слухань в Сенаті про її затвердження Гейлі заявила, що США не можуть довіряти Росії і повинні побачити "позитивні кроки" з її боку перш, ніж послаблювати санкції.