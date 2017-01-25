Розенко просить "Укрзалізницю" не підвищувати вартість квитків

1347 переглядів
1
Середа, 25 січня 2017, 12:31

Віце-прем’єр, міністр соціальної політики Павло Розенко закликає не підвищувати вартість проїзду на залізниці.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.

"Те, що робиться на Укрзалізниці викликає лише повагу", - сказав Розенко.

Водночас він закликав не підвищувати вартість проїзду. "Я би застеріг керівництво Укрзалізниці від простих рішень. На тему того, щоб покращити сервіс, за рахунок підняття цін на тарифи для перевезення пасажирів і для промисловості в тому числі", - сказав він.

"Довіра до керівництва Укрзалізниці буде досягнута в суспільстві лише тоді, коли ми відмовимося від простих рішень. Коли та боротьба із корупцією, про яку ми говоримо на кожному засіданні, трансформувалася у перетікання коштів, які раніше осідали в кишенях корупціонерів, саме та економія коштів перетікала в якість обслуговування", - сказав він.

Він зазначив, що у нього виникає несприйняття теми підвищення тарифів на проїзд.

"Я би не хотів, щоб ми ще систему субсидій робили для проїзду пасажирів у залізничному транспорті", - сказав Розенко.

Як відомо, 20 грудня голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун заявив, що в 2017 році залізничні квитки будуть дорожчати.

Наступного ж дня міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав такі заяви "спекулятивною річчю".

Крім того, в проекті наказу Мінінфраструктури пропонує поетапну підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу у внутрішньому сполученні в 2017 році з 1 квітня на 10% і з 1 жовтня на 10% у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів 1-го класу поїздів "Інтерсіті+ ").

Тетяна Кусок, УП

Теми: Розенко залізниця
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розенко обіцяє підвищення пенсій в два етапи 13 січня 2017, 23:10
Розенко хоче провести аудит держзакупівель ліків за 2 роки 6 січня 2017, 15:54
Розенко запевняє, що пенсійний вік не підвищуватиметься 10 років 4 листопада 2016, 15:28
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.131.---formalin25.01.2017 13:31
Розенко, прості рішення - це майже апріорі рішення прозорі і антикорупційні! Ти б краще згадав про пенсії інвалідам!! Вони незмінні з чорт зна якого часу, хоч долар зріс втричі, а звичайні пенсії - на 50%!! Бо, здається, профільний міністр ні хрєна не тягне! А на залізниці спочатку слід усунути старі кадри, ліквідувати прокладки і діючі схеми- і лише після цього думати про реформи! І питання тарифів тут ще далеко не на черзі!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Під Києвом сплюндрували Биковнянський меморіал
Порошенко розповів про підривну діяльність Путіна в ЄС
Полозов вийшов з ФСБ: Слідчий мені погрожував
Суд продовжив арешт Сущенка на 3 місяці
Усі новини
Фото

Відомі діячі з Галичини та Донеччини розвіяли міфи про різницю між регіонами

Музика тижня

Плейлист від співзасновника dontstop.agency Катерини Скуридіної