Розенко просить "Укрзалізницю" не підвищувати вартість квитків

Віце-прем’єр, міністр соціальної політики Павло Розенко закликає не підвищувати вартість проїзду на залізниці.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.

"Те, що робиться на Укрзалізниці викликає лише повагу", - сказав Розенко.

Водночас він закликав не підвищувати вартість проїзду. "Я би застеріг керівництво Укрзалізниці від простих рішень. На тему того, щоб покращити сервіс, за рахунок підняття цін на тарифи для перевезення пасажирів і для промисловості в тому числі", - сказав він.

"Довіра до керівництва Укрзалізниці буде досягнута в суспільстві лише тоді, коли ми відмовимося від простих рішень. Коли та боротьба із корупцією, про яку ми говоримо на кожному засіданні, трансформувалася у перетікання коштів, які раніше осідали в кишенях корупціонерів, саме та економія коштів перетікала в якість обслуговування", - сказав він.

Він зазначив, що у нього виникає несприйняття теми підвищення тарифів на проїзд.

"Я би не хотів, щоб ми ще систему субсидій робили для проїзду пасажирів у залізничному транспорті", - сказав Розенко.

Як відомо, 20 грудня голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун заявив, що в 2017 році залізничні квитки будуть дорожчати.

Наступного ж дня міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав такі заяви "спекулятивною річчю".

Крім того, в проекті наказу Мінінфраструктури пропонує поетапну підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу у внутрішньому сполученні в 2017 році з 1 квітня на 10% і з 1 жовтня на 10% у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів 1-го класу поїздів "Інтерсіті+ ").

Тетяна Кусок, УП