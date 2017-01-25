Гройсман заступився за Балчуна, порівнявши його досвід і Омеляна

Під час засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив підтримку керівнику "Укрзалізниці" Войцеху Балчуну у суперечці із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Гройсман запитав у Балчуна, де той працював останні 5-7 років, на що той відповів, що був головою наглядової ради польської авіакомпанії "ЛОТ" і шефом вантажної польської залізниці.

Після цього Гройсман запитав у Омеляна, де той працював останні 5 років.

"Я працював в уряді України після завершення свого університету, але коли у мене немає компетенції, я залучаю незалежних експертів, які дають мені об'єктивну картинку того, що відбувається", - сказав він.

Гройсман уточнив: "На яких посадах ви працювали?".

"В Міністерстві інфраструктури з грудня 2014 року заступником міністра, далі міністром. До цього я працював в секретаріаті Кабінету міністрів, до цього я працював в Міністерстві фінансів, в Міністерстві економічного розвитку на посадах керівника департаменту", - сказав Омелян.

Після цього Гройсман сказав, що "на превеликий жаль зараз у вас немає експертних знань в залізниці".

"Міністр – це серйозна особистість, яка має підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин по відношенню до підлеглих. Я не хотів би щоб особисті відносини були заручники успіху української залізниці", - сказав він.

Він додав, звертаючись до Омеляна: "може чварами можна займатися в апараті міністра, а в уряді цим займатися непотрібно, треба достойно себе вести".

Він заявив, що повністю підтримує рішення передачі "Укрзалізниці" під керівництво Кабміну.

Як відомо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління компанії.

Голова ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун привітав рішення про передачу компанії під управління Кабінету міністрів.

У середу міністр інфраструктури розкритикував політику уряду і керівництва "Укрзалізниці" і передав прем’єр-міністру документи щодо корупційної діяльності на залізниці.

Українська правда