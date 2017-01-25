Насіров: Я – прихильник Трампа

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Середа, 25 січня 2017, 17:08

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа.

"Так, я є прихильником (Дональда) Трампа, був у США (на інавгурації президента США). Цікаво було подивитися на таку подію", - прокоментував голова Державної фіскальної служби Роман Насіров свою поїздку в Америку.

Він додав, що їздив на запрошення і не знає вартості запрошення на інаугурацію президента США.

"Я не думаю, що там така велика вартість, мені здається, квиток на інавгурацію коштує 200 або 300 доларів", – сказав Насіров.

 

Насіров з сім'єю - на інаугурації Трампа
EDITION.CNN.COM

Як повідомлялося, інаугурацію Трампа відвідали й інші українські політики.

Українські новини, УНІАН

Теми: Насіров
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IP: 174.118.70.---smartmen25.01.2017 19:45
То нехай покаже запрошення - прихлипник.
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