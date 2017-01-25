В Україну йдуть сильні морози з сонцем

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Середа, 25 січня 2017, 17:59

Із четверга, 26 січня, в Україні очікується похолодання. Однак попри сильні морози небо буде сонячним.

Як повідомляє Український гідрометеоцентр, в четвер у Києві вночі буде до 14 градусів морозу, вдень – до мінус 11°.

На заході України вночі -12°… -16°, вдень -6°... -10°. На Закарпатті дещо тепліше до 14 морозу вночі, -3... -5 градусів вдень.

 

На півночі вночі -13°… -15°, а в Сумській області до 18 морозу, вдень від мінус 8 на Житомирщині до мінус 14 на Сумщині.

У південних областях найтепліше буде в Криму та на Одещині – вночі до 9 морозу, вдень до мінус 5. Найхолодніше в Миколаєві, вночі мінус 10, вдень до 8 морозу.

На сході вночі до 15 морозу, вдень до мінус 13.

Втім найсильніші морози будуть в Україні 27 січня. Найхолодніше буде на Луганщині та Донеччині, там в п’ятницю прогнозують 22 градуси морозу вночі, вдень до мінус 11.

У Києві 27 січня буде до 15° морозу, вдень до -4°.

 

Українська правда

Теми: погода
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