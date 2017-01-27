Раді запропонують скасувати весняні вихідні

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П'ятниця, 27 січня 2017, 11:33

Український інститут національної пам'яті підготував законопроект про скасування в Україні державних свят 8 березня, 1 і 9 травня.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив директор інституту Володимир В'ятрович.

"Я думаю, що нам не варто говорити про таке державне свято, як 1 травня. Також поступово і точно треба переводити акцент з 9 травня на 8 травня. Також я переконаний, що не варто робити державним і святковим днем 8 березня", - підкреслив він.

За словами історика, Український інститут національної пам'яті вже розробив відповідний проект закону "Про державні свята в Україні".

"Найближчим часом будемо виставляти на громадське обговорення це питання. Головним завданням в цьому напрямку буде, дійсно, впорядкування цих свят, тому що у нас календар наповнений якимись новими українськими національними святами, а старі радянські свята все одно залишаються. Усе це потребує певного впорядкування. Я думаю, що цього року депутати підтримають нашу ініціативу і ухвалять цей закон", - заявив В'ятрович.

На його думку, на держаному рівні мають відзначатися лише ті свята, які присвячені подіям, що були переломними та надзвичайно важливими для України як держави, наприклад, День незалежності й День Конституції. "А не якісь свята, які залишилися нам у спадок від радянського минулого", - додав історик.

В'ятрович нагадав, якою великою перемогою для України була відмова від 23 лютого.

"Це свято вже майже зникло, і показником того є бізнес і комерція, які теж переорієнтувалися. Тобто 14 жовтня абсолютно поступово витісняє те, що стосувалося 23 лютого. З часом 14 жовтня повністю приживеться і буде саме тим днем, у який ми будемо згадувати захисників України, захисників в широкому сенсі", - зазначив директор інституту національної пам'яті.

Українська правда

Теми: святкування День Перемоги закони Верховна Рада
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Коментарі — 12
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IP: 194.44.194.---Сергій Оверчук27.01.2017 15:26
А коли народ бульбочку має садити?)))
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IP: 37.55.249.---Українець - Ukrainian27.01.2017 14:39
Julia Rozhenko:
Згодна щодо 8 березня та 9 травня. Але, шановні, 1 травня - святковий день в усій Європі, День Праці (правда, тільки 1, без 2). Його треба залишити.
Якщо 1 травня день праці, то тим більше варто його зробити робочим і працювати. А то получився День відпочинку, а не День праці
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IP: 109.227.76.---Михаил Сирик27.01.2017 14:22
Пропоную тимчасово виключити з державних свят День Конституції до тих пір, коли можновладці не почнуть виконувати положення цієї кокституції, або ми їх заставимо це робити. От тоді і будемо святкувати.
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IP: 91.90.10.---Julia Rozhenko27.01.2017 14:20
Згодна щодо 8 березня та 9 травня. Але, шановні, 1 травня - святковий день в усій Європі, День Праці (правда, тільки 1, без 2). Його треба залишити.
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IP: 178.216.189.---Микола Тищенко27.01.2017 13:36
характерна закономірність... Подивіться, якою мовою у коментарях схвалюють ініціативу, а якою - засуцджують. А то кажуть: "какая разница!"... Ось вона, "разніца"...
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