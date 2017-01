Питання санкцій проти РФ обговорюється – адміністрація Трампа

Радник президента США Келліен Конвей повідомила, що можливість послаблення санкцій щодо Росії обговорюється.

Про це вона заявила в четвер у ефірі американського телеканалу Fox News.

"Все це знаходиться в процесі розгляду", - сказала вона, відповідаючи на питання журналіста.

.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P