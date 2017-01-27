Питання санкцій проти РФ обговорюється – адміністрація Трампа

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П'ятниця, 27 січня 2017, 16:32

Радник президента США Келліен Конвей повідомила, що можливість послаблення санкцій щодо Росії обговорюється.

Про це вона заявила в четвер у ефірі американського телеканалу Fox News.

"Все це знаходиться в процесі розгляду", - сказала вона, відповідаючи на питання журналіста.

При цьому у Twitter протрамповский телеканал Fox News написав, коментуючі це повідомлення, що під час переговорів двох лідерів буде обговорюватися саме послаблення санкцій проти РФ.

Теми: Росія Трамп санкції
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Коментарі — 1
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IP: 178.92.10.---Adam Viter27.01.2017 16:45
А нам прийдеться ще довше воювати.
22 роки тому, 5 грудня 1994 року - був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Будапештський меморандум!
Україна стала першою і останньою країною в світі, яка віддала ядерну зброю - в обмін на гарантії територіальної цілісності!
Підписаний Л.Кучмою, Б. Єльциним, Дж. Мейджором, Б. Клінтоном
Україна
Росія
Великобританія
США
На жаль Меморандум став звичайним папірцем. Через 20 років одна з країн-підписантів порушивши 4 з 5 пунктів Меморандуму почала збройне вторгнення в Україну. Окупувала Крим і Донбас.
Решта країн не надали Україні необхідної обіцяної допомоги.
Президент США Трамп навпаки, хоче показати, щоб всі держави Світу однозначно зрозуміли, чого вартують договори із ядерними монстрами, в тому числі про ядерне роззброєння.
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