Питання санкцій проти РФ обговорюється – адміністрація Трампа
Радник президента США Келліен Конвей повідомила, що можливість послаблення санкцій щодо Росії обговорюється.
Про це вона заявила в четвер у ефірі американського телеканалу Fox News.
"Все це знаходиться в процесі розгляду", - сказала вона, відповідаючи на питання журналіста.
.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P— FOX & friends (@foxandfriends) January 27, 2017
При цьому у Twitter протрамповский телеканал Fox News написав, коментуючі це повідомлення, що під час переговорів двох лідерів буде обговорюватися саме послаблення санкцій проти РФ.
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22 роки тому, 5 грудня 1994 року - був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Будапештський меморандум!
Україна стала першою і останньою країною в світі, яка віддала ядерну зброю - в обмін на гарантії територіальної цілісності!
Підписаний Л.Кучмою, Б. Єльциним, Дж. Мейджором, Б. Клінтоном
Україна
Росія
Великобританія
США
На жаль Меморандум став звичайним папірцем. Через 20 років одна з країн-підписантів порушивши 4 з 5 пунктів Меморандуму почала збройне вторгнення в Україну. Окупувала Крим і Донбас.
Решта країн не надали Україні необхідної обіцяної допомоги.
Президент США Трамп навпаки, хоче показати, щоб всі держави Світу однозначно зрозуміли, чого вартують договори із ядерними монстрами, в тому числі про ядерне роззброєння.