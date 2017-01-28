Двох німецьких правоохоронців засудили за хабарі від Фірташа

Екс-комісара земельної поліції і детектива, послугами яких користувався, зокрема, і український бізнесмен Дмитро Фірташ, в Німеччині визнали винними в корупції в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє DW.

Колишнього головного комісара кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія Гайнца-Петера Гандорфа засудили до трьох років ув'язнення за отримання хабарів в особливо великих розмірах, розкриття службових таємниць і ухилення від сплати податків.

Екс- "агентка" спецслужби НДР "штазі" Христина Вілкенінг, яка називає себе "приватним детективом", повинна буде провести в тюрмі два роки і десять місяців. Крім як в дачі хабарів, її також визнали винною в підбуренні до видачі службових таємниць.

Терміни ув'язнення засуджених за час протікання процесу були істотно скорочені через те, що обидва визнали свою провину. Спочатку їм загрожувало до десяти років ув'язнення.

Як пише видання, Фірташ звернувся до послуг Вілкелінг. Та ж, в свою чергу, дала доручення тодішньому комісару зв'язатися з американськими правоохоронними органами і спецслужбами і отримати внутрішню інформацію у справі олігарха. Незважаючи на те, що операція в кінці кінців провалилася, жінка, за даними звинувачення, заплатила спільникові за роботу 26 000 євро.

Всього в зв'язку з випадком Фірташа, як заявляли представники прокуратури в суді, Вілкенінг отримала близько 420 000 євро. При цьому сама вона визнала в суді, що особисто отримала близько 110 000 євро за роботу, пов'язану зі справою олігарха.

Колишній комісар, за даними слідства, за час спільництва отримав від екс-агентки близько 270 тисяч євро.

При цьому, як пише видання, до порушення кримінальної справи проти самого Фірташа цей судовий процес у Німеччині поки так і не призвів. Представники мільярдера ще в минулому році відкинули будь-які звинувачення, пославшись на те, що Фірташ, мовляв, не знав, що насправді ці особи були співробітниками поліції, а представлені вони були бізнесменові як адвокати.

Раніше повідомлялося, що Фірташ намагався підкупити німецьких правоохоронців.