Штурм промзони: Авдіївка знеструмлена, поранено двох мирних мешканців
Внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.
За його словами, внаслідок мінометного обстрілу один чоловік отримав осколкове поранення спини, бедра та обличчя.
"Окрім того у жінки внаслідок мінометного обстрілу - поранення правого стегна і кровотеча. Обом у лікарні надається допомога, стан стабільний", - повідомив Малихін.
Також він повідомив, що внаслідок обстрілів Авдіївку знеструмлено.
"З'ясовуємо причини, будемо вживати заходів. З теплопостачанням поки що все нормально", - зазначив Малихін.
За повідомленням управління Нацполіції у Донецькій області, під обстріл потрапили житлові квартали Авдіївки, розташовані поруч з промзоною.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" КК України.
Як відомо, в ніч на 29 січня бойовики спробували взяти штурмом Авдіївську промзону, внаслідок обстрілів троє українських бійців загинули, один зазнав поранень.
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