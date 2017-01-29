Штурм промзони: Авдіївка знеструмлена, поранено двох мирних мешканців

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Неділя, 29 січня 2017, 14:00

Внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців. 

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін. 

За його словами, внаслідок мінометного обстрілу один чоловік отримав осколкове поранення спини, бедра та обличчя.

"Окрім того у жінки внаслідок мінометного обстрілу - поранення правого стегна і кровотеча.  Обом у лікарні надається допомога, стан стабільний", - повідомив Малихін. 

Також він повідомив, що внаслідок обстрілів Авдіївку знеструмлено. 

"З'ясовуємо причини, будемо вживати заходів. З теплопостачанням поки що все нормально", - зазначив Малихін. 

За повідомленням управління Нацполіції у Донецькій області, під обстріл потрапили житлові квартали Авдіївки,  розташовані поруч з промзоною.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" КК України.

Як відомо, в ніч на 29 січня бойовики спробували взяти штурмом Авдіївську промзону, внаслідок обстрілів троє українських бійців загинули, один зазнав поранень. 

Теми: Донбас АТО жертви
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