Учасники "блокади" Донбасу погрожують знищити магістралі в разі розгону

Учасники "блокади" залізниці на Луганщині заявляють про можливе переміщення спецпідрозділів для силового розгону акції.

"Інформація волонтерів про переміщення спецпідрозділів в сторону редуту Богдана для силового розгону Ветеранів Війни за Незалежність попередньо підтверджена", - повідомляє в Facebook "Штаб блокади торгівлі з окупантами".

"Штаб блокади торгівлі з окупантами заявляє, що у випадку сценарію силового розгону протестувальників, він буде вимушений перейти до партизанських методів боротьби проти російської окупації і фізичного знищення магістралей, по яких йде фінансування тероризму і торгівлі на крові", - йдеться в заяві.

Разом з тим, один з організаторів блокади Анатолій Винорогодський заявив "Громадському радіо": "Якщо силовики отримали команду фізичної розправи з мирними протестувальниками, штаб буде змушений перейти до більш радикальних методів ведення блокади".

"Заходи будуть адекватні. Ми вийшли на стадію, коли нашій батьківщині необхідний захист. Ми попереджаємо, що ті люди, які знаходяться тут — це не всі сили, які знаходять в Луганській і Донецькій областях, тому звичайна зачистка одного блокпоста буде сингалом для початку бойових дій. Ми розгорнемо партизанський рух на території окупованих і неокупованих частин України", - сказав він.

Крім того, народний депутат Володимир Парасюк, який бере участь у блокаді, в ефірі каналу "112 Україна" заявив, що спроба розгону акції буде найфатальнішою помилкою силовиків.

"Хай спробують, але це буде їхня найфатальніша помилка, яку вони зроблять по відношенню до цієї ситуації. Я б не радив керівникам силового блоку такі речі робити, тому що тут стоять підготовлені хлопці, які зможуть себе захистити", - підкреслив Парасюк.

Він також висловив переконання, що "блокаду підтримає вся Україна, бо всім набридла війна".

"Ми будемо стояти тут до кінця. Зараз мобілізовуємося, будемо перекривати інші залізничні гілки. І не тільки залізничні гілки, а також і автомобільну контрабанду, яка йде фурами", - сказав депутат.

Він також припустив, що в понеділок-вівторок може бути заблокований ще один контрольно-пропускний пункт.

Як повідомлялося, залізницю на Луганщині було заблоковано 25 січня на знак протесту проти торгівлі з окупантами.

Поліція відкрила кримінальне провадження через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати, за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу.

Це стаття про блокування транспортних комунікацій, яке порушує роботу транспорту, створює небезпеку для життя людей чи призводить до інших тяжких наслідків. Такі дії карають штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.

Українська правда