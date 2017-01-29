Учасники "блокади" Донбасу погрожують знищити магістралі в разі розгону

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Неділя, 29 січня 2017, 16:33

Учасники "блокади" залізниці на Луганщині заявляють про можливе переміщення спецпідрозділів для силового розгону акції.

"Інформація волонтерів про переміщення спецпідрозділів в сторону редуту Богдана для силового розгону Ветеранів Війни за Незалежність попередньо підтверджена", - повідомляє в Facebook "Штаб блокади торгівлі з окупантами".

"Штаб блокади торгівлі з окупантами заявляє, що у випадку сценарію силового розгону протестувальників, він буде вимушений перейти до партизанських методів боротьби проти російської окупації і фізичного знищення магістралей, по яких йде фінансування тероризму і торгівлі на крові", - йдеться в заяві.

Разом з тим, один з організаторів блокади Анатолій Винорогодський заявив "Громадському радіо": "Якщо силовики отримали команду фізичної розправи з мирними протестувальниками, штаб буде змушений перейти до більш радикальних методів ведення блокади".

"Заходи будуть адекватні. Ми вийшли на стадію, коли нашій батьківщині необхідний захист. Ми попереджаємо, що ті люди, які знаходяться тут — це не всі сили, які знаходять в Луганській і Донецькій областях, тому звичайна зачистка одного блокпоста буде сингалом для початку бойових дій. Ми розгорнемо партизанський рух на території окупованих і неокупованих частин України", - сказав він.

Крім того, народний депутат Володимир Парасюк, який бере участь у блокаді, в ефірі каналу "112 Україна" заявив, що спроба розгону акції буде найфатальнішою помилкою силовиків.

"Хай спробують, але це буде їхня найфатальніша помилка, яку вони зроблять по відношенню до цієї ситуації. Я б не радив керівникам силового блоку такі речі робити, тому що тут стоять підготовлені хлопці, які зможуть себе захистити", - підкреслив Парасюк.

Він також висловив переконання, що "блокаду підтримає вся Україна, бо всім набридла війна".

"Ми будемо стояти тут до кінця. Зараз мобілізовуємося, будемо перекривати інші залізничні гілки. І не тільки залізничні гілки, а також і автомобільну контрабанду, яка йде фурами", - сказав депутат.

Він також припустив, що в понеділок-вівторок може бути заблокований ще один контрольно-пропускний пункт.

Як повідомлялося, залізницю на Луганщині було заблоковано 25 січня на знак протесту проти торгівлі з окупантами.

Поліція відкрила кримінальне провадження через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати, за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу.

Це стаття про блокування транспортних комунікацій, яке порушує роботу транспорту, створює небезпеку для життя людей чи призводить до інших тяжких наслідків. Такі дії карають штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.

Українська правда

Теми: Луганська область залізниця
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Коментарі — 7
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IP: 46.81.136.---Marina Kranich29.01.2017 19:25
Той, хто бере слово БЛОКАДА в лапки, - сам перший зрадник. Там стоять ПАТРІОТИ, а не "патріоти".
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IP: 93.74.43.---Spirito29.01.2017 19:07
Нормандсько-мінський формат сконструйований т.з. цивілізованим світом так,
щоб не вирішити питання війни РФ проти України.
"Ихтамнет" + "ефективний контроль" з боку РФ = право ЗСУ виходити
на 409км неконтрольованого кордону з РФ із запрошенням іноземних
фахівців для інвентаризації діяльності "ефективного контролю", щоб
реалізувати право буття України як суверенної незалежної держави
дане їй у Будапештському меморандумі світовими лідерами планетарних світів (корупціонерами, які свідчить сьогодення,які торгують територією України) з правом вето в РБ ООН.
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IP: 46.175.85.---vik735229.01.2017 18:16
Треба вже давно почати розбирати колії та ставити фугаси. Щоб не відволікатися, якщо почнеться заваруха, то часу буде обмаль. Яка мета? Якщо це не піар, то до звільнення Донбасу ці колії непотрібні!
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IP: 46.119.98.---Анатолий Иванович29.01.2017 17:57
К чему приведет открытая наглая торговля с террористами?
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IP: 178.92.10.---Adam Viter29.01.2017 17:19
Мабуть скоро лишаться зовсім без світла. Темно, холодно, страшно. А не простіше просто виключити світло і не чекати коли скінчиться вугілля на ТЕЦ. Є підозра, що від економічного блокування терористів із воєнторгу Путіна - Кирила в Донбасі, без вугілля на ТЕЦ, зовсім згасне світло в цілій Луганській і частково Донецькій області. Тоді терористи Путіна - Кирила воювати буде непереливки? У ночі буде зовсім темно, а вдень стидно і холодно. І совість їх таки замучить? Чи у терористів із воєнторгу Путіна - Кирила давно немає совісті.
Президент України разом із народом України всіх національностей вже третій рік підряд воює проти найбільшої військової машини Світу, а ми живем і навіть не помічаємо війни? Вірте. Краще не буває. У мирний час можливо хтось був би і кращий, але ж не під час війни і окупації в Криму і Донбасі. На фронт по стримуванню агресора і окупанта, який хоче підкорити Київ, Харків, Одесу Львів, ...кожний день йдуть мільйони із бюджету, а ми живемо і навіть не помічаємо
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