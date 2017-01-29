У неділю 4 військових загинули, 5 поранені – штаб

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Неділя, 29 січня 2017, 18:47

Протягом дня неділі в зоні АТО зафіксовано 22 обстріли. Четверо українських військових загинули, п'ятеро поранені.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.

На Донецькому – після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати українські позиції, та, понісши втрати, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках.

"О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити", - повідомили в штабі.

Українська правда

Теми: АТО
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