АТО: Бойовики били з "Градів", 5 військових ЗСУ загинули, 9 поранені

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Понеділок, 30 січня 2017, 06:45

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 56 раз по всій лінії зіткнення. В результаті 5 українських військових загинули, 9 поранені, 4 травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град бойовики випустили 20 снарядів в напрямку українських позицій в районі Талаківці.

"Застосовувавши реактивну систему Град "П", артилерію 122 міліметри, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, загарбники вели вогонь по Водяному. 122 міліметрова артилерія обстрілювала і Лебединське", - йдеться в повідомленні.

Також з мінометів різних калібрів терористи били по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї вони відкривали вогонь по Гнутовому, Павлопілю, Широкиному, Красногорівці, Талаківці. По Широкино також вогонь вели БТР і БМП бойовиків.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки бойовики двічі намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати. Протягом дня сепаратисти продовжили обстріли з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевову і Кам'янці. По Новгородському і Піскам били танки.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів і гранатометів бойовики обстрілювали Новоолександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку.

Як повідомлялося, в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін. 

Увечері прес-центр штабу АТО повідомив, що протягом дня неділі четверо українських військових загинули, п'ятеро поранені.

Також внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців. Авдіївку знеструмлено.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що після штурму ворогом району Авдіївської промзони українські військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.

Теми: АТО Донбас
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