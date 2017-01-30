ГПУ досі не отримала запит на екстрадицію грузина-атошника

Генпрокуратура досі не отримала від російської сторони запит на екстрадицію колишнього бійця полку "Азов", громадянина Грузії Гії Церцвадзе, тому екстрадиційна перевірка ще не починалася.

Про це журналістам у понеділок у Києві повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін.



"Я хотів би зазначити, що ми до цього часу не отримали запит з Російської Федерації про видачу цього громадянина Грузії. Щойно ми отримаємо запит про видачу пана Церцвадзе – ми почнемо екстрадиційну перевірку. Щойно ми перевіримо наявність факторів, які можуть перешкоджати видачі цього громадянина Грузії в Російській Федерації, ми приймемо відповідне процесуальне рішення", - сказав він.



Єнін пояснив, що якщо протягом 40 днів з моменту затримання не надійде запит на екстрадицію, то зазначена особа автоматично звільняється від будь-яких запобіжних заходів, які можуть бути до нього застосовані.



При цьому заступник генпрокурора зазначив, що Церцвадзе був затриманий, оскільки перебував у базі Інтерполу, у міжнародному розшуку з так званою "червоною карткою", і українська сторона мала здійснити у рамках своїх зобов'язань.



Він також звернув увагу на існування факторів, які можуть перешкодити видачі цього громадянина Грузії в РФ у разі проведення екстрадиційної перевірки.



За словами Єніна, Церцвадзе подав клопотання на отримання статусу політичного біженця, у разі позитивного розгляду цього питання не може йтися про видачу цього громадянина.



"Також можуть бути національні інтереси нашої держави, про які я не можу говорити публічно. Може бути ціла низка інших чинників, як, наприклад, загроза життю або загроза застосування тортур до цієї особи", - сказав заступник генпрокурора.



Як повідомлялося, Церцвадзе, розшукуваний Інтерполом за підозрою у скоєнні в 2003 році вбивства на території РФ, був затриманий 15 січня в аеропорту "Київ" (Жуляни), після чого Солом'янський районний суд Києва застосував до нього тимчасовий арешт строком на 40 діб.



23 січня захист Церцвадзе оскаржив його арешт.



27 січня в прокуратурі Києва розповіли, що скасували тимчасовий арешт Церцвадзе за дорученням Генпрокуратури України, цього ж дня його звільнили з Лук'янівського слідчого ізолятора.



Рішення про екстрадицію Церцвадзе до Російської Федерації Генеральна прокуратура України має прийняти протягом 40 діб, повідомила його адвокат Ксенія Проконова. За її словами, 40 діб починаються з 15 січня і закінчуються 23 лютого о 16:35.



Адвокат наголосила, що життю і здоров'ю Церцвадзе загрожує екстрадиція до РФ, уточнивши, що в Росії йому загрожує смертна кара. Вона також розповіла, що Церцвадзе раніше просив керівництво України надати йому українське громадянство, а також подав документи про надання йому статусу біженця.