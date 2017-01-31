Штат Вашингтон судитиметься з Трампом через указ про біженців

Влада штату Вашингтон подає до суду на президента США Дональда Трампа через його указ про тимчасову заборону на імміграцію з семи переважно мусульманських країн.

Про це пише Радіо Свобода.

У разі успіху позову рішення федерального суду в цій справі матиме за наслідок позбавлення чинності "незаконного" указу по всіх штатах США, сказав генеральний прокурор штату Вашингтон Боб Ферґусон, який оголосив про позов.

Він хоче домогтися визнання неконституційними головних засад указу, а на час розгляду – також рішення суду, що негайно тимчасово зупинило б виконання указу.

За словами Ферґусона, ніхто не може бути вище за закон, навіть президент, а в залі суду перемагає не найгучніший голос, а Конституція.

На його думку, указ порушує конституційну гарантію рівного захисту, конституційне положення про свободу релігії, конституційне право особи на належний судовий процес і суперечить федеральному законові США про імміграцію і громадянство.

На прес-конференції, присвяченій цьому, генпрокурора штату Вашингтон підтримав і губернатор штату Джей Інслі.

Таким чином, штат Вашингтон стане першим, який оскаржить указ про тимчасове обмеження імміграції.

У неділю Боб Ферґусон ініціював заяву генпрокурорів загалом 15 штатів і федерального округу Колумбія, в якій вони засудили указ Дональда Трампа як "неконституційний, антиамериканський і незаконний" і пообіцяли спільно боротися за те, щоб федеральна влада США "дотримувалася Конституції, поважала історію США як держави іммігрантів і не перетворювала незаконно нікого на ціль переслідування через громадянство чи віру".

У суботу федеральний суддя у штаті Нью-Йорк уже видала термінову вказівку, що тимчасово заборонила органам влади депортувати біженців чи подорожніх, яких торкнувся указ Трампа. Але те рішення стосувалося тільки тих людей, хто вже в’їхав до США і був зупинений на прикордонному контролі.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ про припинення прийому сирійських біженців в країну. Також він заморозив на 120 днів програму прийому біженців з інших країн. Ці країни - Ірак, Іран, Ємен, Лівія, Сирія, Сомалі та Судан.