СММ ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на весь Донбас

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Середа, 4 січня 2017, 09:49
osce.org

СММ ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу і контролювати в першу чергу припинення бойових дій.

Про це в середу в Маріуполі заявив голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

Він також наголосив на необхідності реалістичного підходу до можливостей місії. "Що стосується місії, я прошу вас реалістично підходити до цього питання, в ОБСЄ 57 країн-членів і рішення приймаються консенсусом", - сказав Курц, відповідаючи на питання українського журналіста про можливість введення в Україні поліцейської місії ОБСЄ.

При цьому міністр підкреслив, що ОБСЄ буде робити все, "щоб місія діяла якомога ефективніше, вела спостереження по всій території Донбасу, і щоб зусиллями місії було досягнуто повне припинення вогню".

Але тільки зусиль ОБСЄ щодо місії недостатньо, зазначив голова організації. "Тут необхідні зусилля і там, де приймають рішення, в Москві, Києві і в інших країнах", - сказав Курц.

Курц також наголосив на важливості відновлення зруйнованої на Донбасі інфраструктури, однак підкреслив першочерговість забезпечення припинення вогню з обох сторін.

"Необхідно і далі вести діалог і переговори. Але Мінські домовленості сьогодні єдина база, документ, на підставі якого ми повинні діяти. І хоча мене не задовольняє стан виконання цих домовленостей, я повинен сказати, що ситуація на момент їх підписання була гірша, ніж зараз. І могла бути ще гірша, ніж зараз. Я не задоволений нинішнім "статус-кво", але при відсутності іншого базового документа ми повинні виконувати Мінськ", - заявив голова ОБСЄ.

Інтерфакс-Україна

Теми: ОБСЄ АТО
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