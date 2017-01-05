У Порошенка ще думають, чи їхати в Давос і до Пінчука

Рішення про участь президента Петра Порошенка в заходах Міжнародного економічного форуму в місті Давос ще не прийнято.

Про це "Українській правді" заявили в прес-службі Адміністрації президента в четвер.

"Інформація та анонси про всі робочі та офіційні закордонні візити президента України завжди є доступною на офіційному сайті глави держави. На цьому етапі план поїздок на 2017 рік узгоджується та розробляється міжнародним відділом Адміністрації президента...", – повідомили в прес-службі.

"По цих питаннях, в тому числі і по участі в Міжнародному економічному форумі у місті Давос, ведуться переговори та розглядаються пропозиції. Коли буде прийняте відповідне рішення, інформація буде розповсюдження для ЗМІ", – запевнили в адміністрації Порошенка.

Водночас, за інформацією УП з інших джерел, ведеться активна підготовка візиту президента на економічний форум у Давосі.

Раніше в четвер деякі ЗМІ повідомили, що президент Петро Порошенко не буде брати участь в так званому "українському ланчі" в Давосі, який організовує фонд бізнесмена Віктора Пінчука, після гучної публікації в The Wall Street Journal його статті про те, що Україна має йти на компроміси, зокрема в питаннях Криму.

Українська правда