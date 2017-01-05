Унаслідок вибуху в Ізмірі українці не постраждали

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Четвер, 5 січня 2017, 20:14

Українці не постраждали унаслідок вибуху в турецькому Ізмірі.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

Внаслідок вибуху біля будівлі суду турецькому в Ізмірі загинув поліцейський і співробітник суду.

Як відомо, 5 січня біля будівлі суду в турецькому Ізмірі пролунав потужний вибух.

Українська правда

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