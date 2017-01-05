Унаслідок вибуху в Ізмірі українці не постраждали

Українці не постраждали унаслідок вибуху в турецькому Ізмірі.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

Внаслідок вибуху біля будівлі суду турецькому в Ізмірі загинув поліцейський і співробітник суду.

Вибух в #Ізмір'і: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає. pic.twitter.com/UHjiohFkT1