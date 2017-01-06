Через снігопади рух транспорту обмежили вже в шістьох областях

У зв’язку зі складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту.

Про це повідомляє 6 січня Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції.

Так згідно з даними станом на 15:00 на території Одеської області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

На Миколаївщині обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

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На території Херсонської області обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

З 15.00 у Кіровоградській області заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Крім цього за даними "Укравтодору", з 16 години 6 січня на автодорогах загального користування Черкаської області вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського траспорту.

Національна поліція просить водіїв із розумінням поставитися до ситуації, уважно стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України та бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.

Українська правда