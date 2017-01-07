В Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях закрили дороги

10244 перегляди
0
Субота, 7 січня 2017, 20:00

На Одещині перекрито рух на всіх дорогах загального користування, крім дороги М-05 "Київ-Одеса".

Про це повідомляє в суботу прес-служба Одеської ОДА.

Обмеження діятимуть до 9:00 8 січня.

Оперативний штаб звертається до мешканців та гостей Одеської області не вирушати автомобілем та обмежити пересування в період негоди, а також не залишати свої автомобілі на трамвайних полотнах та на дорогах.

Як відомо, в Одеській області в суботу спостерігаються складні погодні умови: сильна хуртовина та снігові замети, швидкість вітру 15-20 м/с (пориви), місцями до 25 м/с, видимість 100 – 500м.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Укравтодору, з 17:00 7 січня тимчасово обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення по Миколаївській області.

Також 7 січня на території Кіровоградської області введено заборону на виїзд всіх категорій транспортних засобів на автодорогах області загального користування державного та місцевого значення.

"Просимо користувачів доріг утриматись від поїздок в напрямку Кіровоградської та Миколаївської областей до закінчення негоди та надавати пріоритет руху дорожньої техніки для розчистки шляху", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба ДСНС станом на 19:00 7 січня, крім обмежень в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях, на Дніпропетровщині обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянці дороги М-23 Кіровоград-Кривий Ріг- Запоріжжя; у Херсонській області обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.

Знеструмленим залишається 31 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Одеській – 22 н.п., Херсонській – 1 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Волинській – 1 н.п..

Українська правда

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Голова ДСНС розповів Порошенку, що ситуація з погодою стабільна 7 січня 2017, 20:22
Людей, які в п'ятницю застрягли на трасі Одеса-Рені, нарешті визволили 7 січня 2017, 17:23
У Києві та Харкові скасували деякі рейси до Стамбула 7 січня 2017, 13:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 51 обстріл, під вогонь артилерії потрапили Широкине і Луганське
Картер не виключає військової відповіді за російські кібератаки
Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок
ДержНС: На дорогах - без заторів, 24 населених пункти лишаються без електрики
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Музика січня

Найкращі концерти місяці