У центрі Єрусалима вантажівка в'їхала в натовп

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Неділя, 8 січня 2017, 14:12

У центрі Єрусалима, неподалік від стін Старого міста, вантажівка в'їхала в натовп пішоходів, які прогулювалися по бульвару, поранивши щонайменше 15 осіб.

За даними Рейтер, щонайменше три людини загинули, проте інші агентства поки не підтверджують цю інформацію, пише BBC.

Представник поліції в інтерв'ю ізраїльському радіо заявила, що це був теракт.

Відомо, що поліція відкрила вогонь по водієві вантажівки, проте невідомо, чи був він убитий.

Теми: Ізраїль
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