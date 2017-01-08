У центрі Єрусалима вантажівка в'їхала в натовп
У центрі Єрусалима, неподалік від стін Старого міста, вантажівка в'їхала в натовп пішоходів, які прогулювалися по бульвару, поранивши щонайменше 15 осіб.
#BREAKING: Terror attack— AlwaysActions (@AlwaysActions) January 8, 2017
In jerusalem Israel, kills 4
📹@Mdais📹 #Jerusalem pic.twitter.com/PTlFpuCO9n
За даними Рейтер, щонайменше три людини загинули, проте інші агентства поки не підтверджують цю інформацію, пише BBC.
Представник поліції в інтерв'ю ізраїльському радіо заявила, що це був теракт.
#BREAKING: Truck rams— AlwaysActions (@AlwaysActions) January 8, 2017
into crowd in #Jerusalem
15 injured Reports 3 dead;
Truck driver shot dead 🚨
Jerusalem #Israel 🚨
📸@IsraelHatzolah📸 pic.twitter.com/ITyCSMlt0b
Відомо, що поліція відкрила вогонь по водієві вантажівки, проте невідомо, чи був він убитий.
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