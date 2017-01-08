У центрі Єрусалима вантажівка в'їхала в натовп

У центрі Єрусалима, неподалік від стін Старого міста, вантажівка в'їхала в натовп пішоходів, які прогулювалися по бульвару, поранивши щонайменше 15 осіб.

За даними Рейтер, щонайменше три людини загинули, проте інші агентства поки не підтверджують цю інформацію, пише BBC.

Представник поліції в інтерв'ю ізраїльському радіо заявила, що це був теракт.

Відомо, що поліція відкрила вогонь по водієві вантажівки, проте невідомо, чи був він убитий.