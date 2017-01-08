На Одещині знімають обмеження на рух транспорту, крім вантажівок

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Неділя, 8 січня 2017, 18:05

В Одеській області з 18:00 8 січня знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів, крім вантажних, великовагових та великогабаритних.

Про це повідомили у прес-службі Одеської ОДА.

Зокрема йдеться про дорогу М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" (на Таганрог) км. 17+555 - км. 55+550. 

Як відомо, раніше у Нацполіції зазначилищо рух автотранспорту обмежено у Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях, на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Вінниччині обмежено рух вантажних автомобілів. 

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, до кінця доби 8 січня, вночі та вранці 9 січня у Карпатах, на Прикарпатті і на Хмельниччині очікується сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. 9 січня у східних областях та Приазов'ї - ожеледь.

Українська правда 

Теми: погода дороги Одеська область
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