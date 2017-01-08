Президент Чехії Земан вважає, що його країна - наступна мішень терористів

Президент Чехії Мілош Земан не виключив можливості проведення ісламістами терактів в його країні.

Про це він заявив в інтерв'ю празькому мережевого телеканалу Blesk, пише ТАСС.

"Ми на черзі. Йдеться не про те, чи будемо ми об'єктом терористичної атаки, а про те, коли це станеться", - заявив він.

"Саме тому я постійно намагаюся рекомендувати ввести профілактичні заходи, які, звичайно, не можуть на 100% виключити (можливість) теракту, але можуть знизити ризик його здійснення", - додав Земан.

Також Земан підтвердив свою негативну позицію щодо масового розміщення біженців-мусульман на території ЄС та нагадав, що на Празькому граді нещодавно було запроваджено підвищені заходи безпеки: при вході на його територію поліція здійснює перевірки відвідувачів.