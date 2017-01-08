Зубко порадив кав'ярам та рестораторам безкоштовно поїти кавою тих, хто змерз

Віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко закликав кав’ярів та рестораторів долучитися до всеукраїнської акції "Зігрій, поділись теплом".

Про це Зубко повідомив ввечері 8 січня на своїй сторінці у Facebook.

"Пропоную кав’ярам, рестораторам та усім небайдужим приєднатись до цієї теплої акції. Напоїти безкоштовно гарячим напоєм – чаєм або кавою - того, хто змерз, зігріти й поділитись з ним теплом. Увага і підтримка не потребують значних коштів чи зусиль, достатньо підвезти попутників на власній машині, вийти і штовхнути застрягле авто із замету, зігріти у теплому приміщенні того, хто змерз, приготувати термос чаю для людей, які опинились на морозі", - зазначив Зубко.

За словами віце-прем'єра, акція вже стартувала у Житомирі.

"За день понад 50 людей запросили до кав'ярні зігрітися та безкоштовно пригостили гарячими чаєм або кавою", - додав він.

Як відомо, за даними Нацполіції, за минулу добу внаслідок ускладнення погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян.

У ДержНС повідомили, що із снігових заметів було вивільнено 1 194 автомобілі (за 8 січня – 224 автомобіль), в яких перебували 2 904 особи (за 8 січня – 664 особи).

Українська правда