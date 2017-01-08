Зубко порадив кав'ярам та рестораторам безкоштовно поїти кавою тих, хто змерз

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Неділя, 8 січня 2017, 20:57

Віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко закликав кав’ярів та рестораторів долучитися до всеукраїнської акції "Зігрій, поділись теплом". 

Про це Зубко повідомив ввечері 8 січня на своїй сторінці  у Facebook.

"Пропоную кав’ярам, рестораторам та усім небайдужим приєднатись до цієї теплої акції. Напоїти безкоштовно гарячим напоєм – чаєм або кавою - того, хто змерз, зігріти й поділитись з ним теплом. Увага і підтримка не потребують значних коштів чи зусиль, достатньо підвезти попутників на власній машині, вийти і штовхнути застрягле авто із замету, зігріти у теплому приміщенні того, хто змерз, приготувати термос чаю для людей, які опинились на морозі", - зазначив Зубко.

За словами віце-прем'єра, акція вже стартувала у Житомирі.

"За день понад 50 людей запросили до кав'ярні зігрітися та безкоштовно пригостили гарячими чаєм або кавою", - додав він. 

 

Як відомо, за даними Нацполіції, за минулу добу внаслідок ускладнення погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян.

У ДержНС повідомили, що із снігових заметів було вивільнено 1 194 автомобілі (за 8 січня – 224 автомобіль), в яких перебували 2 904 особи (за 8 січня – 664 особи).

Українська правда

Теми: погода
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Коментарі — 4
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IP: 65.19.167.---spitfire09.01.2017 00:08
Philippe_de_Cheneviere:
Узагалі, кав'яр - це ікра, а не власник кав'ярні. :)
рідна мова для Зубка - російська, бо він нею матюкається.
як і Гройсман.
а українська передбачена посадовою інструкцією.
звідси і caviar.
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_09.01.2017 00:00
Тим хто вже замерз, кава не потрібна, треба організовувати поховання.... а тим хто замерзає - гаряча кава, бульйон, чай - дуже помічне... хтось читає ці матеріали перед друком? кав'яр чого вартий?
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IP: 188.163.1.---DFI08.01.2017 22:04
Перечитайте интервью на этого Зубко субсидии демотивируют экономить . Это весьма познавательно. После таких откровений такая "акция" остается разговором для бедных.
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IP: 195.68.202.---Philippe_de_Cheneviere08.01.2017 21:48
Узагалі, кав'яр - це ікра, а не власник кав'ярні. :)
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