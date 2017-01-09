В ЄК повідомили про зростання кількості кібератак на їх сервери

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Понеділок, 9 січня 2017, 03:25

Кількість спроб злому серверів Європейської комісії зросла в 2016 році на 20% і досягла 110.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформоване джерело, пише Укрінформ.

За словами джерела, 80% кібератак на сервери Єврокомісії заподіяли тієї чи іншої шкоди, проте системи захисту конфіденційних даних спрацювали.

Єврокомісія відреагувала на це посиленням заходів безпеки і розширення співпраці в галузі кібербезпеки з НАТО. У Єврокомісії відмовляються коментувати ймовірні джерела атак.

Зі свого боку джерело в структурі НАТО зазначає, що в 2016 році кількість кібератак на системи Альянсу не збільшилася, однак вони стали сильнішими і складнішими.

Теми: Єврокомісія хакери НАТО
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