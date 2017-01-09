ООН визнала країни Балтії Північною Європою

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Понеділок, 9 січня 2017, 05:10

ООН офіційно визнала Латвію, Литву та Естонію Північною Європою, виключивши з списку країн субрегіону Східної Європи.

Про це з посиланням на відповідне рішення повідомив депутат Європарламенту Артіс Пабрікс в twitter.

"ООН офіційно змінює статус держав Балтії з Східної Європи на Північну Європу. Це те, до чого ми належимо", - написав він.

Теми: ООН Європа
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