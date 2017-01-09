ООН визнала країни Балтії Північною Європою
ООН офіційно визнала Латвію, Литву та Естонію Північною Європою, виключивши з списку країн субрегіону Східної Європи.
Про це з посиланням на відповідне рішення повідомив депутат Європарламенту Артіс Пабрікс в twitter.
"ООН офіційно змінює статус держав Балтії з Східної Європи на Північну Європу. Це те, до чого ми належимо", - написав він.
UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML— Artis Pabriks (@Pabriks) 7 січня 2017 р.
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