ООН визнала країни Балтії Північною Європою

ООН офіційно визнала Латвію, Литву та Естонію Північною Європою, виключивши з списку країн субрегіону Східної Європи.

Про це з посиланням на відповідне рішення повідомив депутат Європарламенту Артіс Пабрікс в twitter.

"ООН офіційно змінює статус держав Балтії з Східної Європи на Північну Європу. Це те, до чого ми належимо", - написав він.