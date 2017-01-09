Росія відправить в Іран 130 тонн урану - ЗМІ

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Понеділок, 9 січня 2017, 19:58

Іран отримає від Росії близько 130 тонн незбагаченого урану в обмін на 40 тонн важкої води, яка використовується для охолодження ядерних реакторів.

Як повідомляє АР з посиланням на двох високопоставлених дипломатів, ще 30 тонн важкої води були відправлені в США і ОАЕ.

Згідно з повідомленням, про передачу нещодавно домовилися США та 5 інших світових держав (Китай, Франція, Великобританія, Німеччина і Росія), які розробили угоди щодо ядерної програми Ірану, що передбачає поставку 116 метричних тонн (близько 130 тонн) природного урану.

Затвердження даної поставки Радою безпеки ООН є необхідним, але є формальністю, оскільки країни є постійними членами Ради Безпеки, зазначили дипломати. 

Як відомо, у липні 2015 року між країнами шістки та Іраном було укладено угоду щодо ядерної програми Ірану: Тегеран зобов'язався не виробляти ядерну зброю і використовувати ядерні об'єкти виключно у мирних цілях, а країни Заходу у відповідь зняли частину санкцій.

Більше про санкції щодо Ірану читайте в матеріалі ЕП "З Ірану зняли санкції: чи варто радіти Україні".

Українська правда 

Теми: Росія Іран ядерна зброя
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