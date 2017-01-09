Пакистан провів успішні випробування підводної балістичної ракети

Пакистан провів успішний запуск своєї першої підводної крилатої ракети.

Про це у понеділок, 9 січня, повідомляє BBC News з посиланням на представників Міноборони країни.

За словами військових, які наводить AFP, було запущено балістичну ракету "Бабур-3", яка має дальність 450 км та може нести ядерну боєголовку. Зазначається, що було зроблено у невстановленому місці в Індійському океані.

Як заявив прем'єр-міністр країни Наваз Шаріф, тестовий запуск показав Пакистану "технічний прогрес і впевненість у своїх силах".

На думку аналітиків, подальший розвиток Пакистану у цьому напрямку може посилити напруженість у відносинах із сусідньою Індією.