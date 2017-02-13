Поліцейські спіймали голову Одеського суду напідпитку за кермом

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Понеділок, 13 лютого 2017, 15:56

У суботу в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автом у стані алкогольного сп'яніння, складено протокол.

Про це "Українській правді" повідомили джерела, крім того, УП має у розпорядженні відео запис, що підтверджує цю інформацію.

За словами співрозмовника, ввечері 11 лютого працівники поліції зупинили автомобіль TOYOTA Tundra, яким керував суддя Олег Глуханчук.

Поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння, однак Глуханчук відмовився пройти тест на місці, зазначив співрозмовник.

 
Олег Глуханчук

Крім того, відомо, що автомобіль, яким керував голова Одеського окружного адмінсуду, належить члену виконкому Одеської міськради нинішнього скликання, комерційному директору ТОВ "ПОРТІНВЕСТ Лоджистік" Миколі Шурді.

 
Микола Шурда

За інформацією співрозмовника, Шурда сидів на пасажирському сидінні, в нього також були помічені ознаки алкогольного сп'яніння.

Глуханчук погодився пройти тест на вміст алкоголю лише у медзакладі, результати підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Згідно з інформацією УП, поліція склала адміністративний протокол на Глуханчука за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

На Шурду, якому належало авто і який сидів на пасажирському сидінні, було також складено протокол за передачу технічного засобу особі в стані алкогольного сп'яніння.

На відеозаписі спілкування Шурди і Глуханчука із поліцейськими та медичними співробітниками, Шурда поводиться агресивно, використовує ненормативну лексику.

У свою чергу, речник Національної поліції Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді" підтвердив, що такий інцидент мав місце, однак відмовився називати прізвища.

"Такий інцидент мав місце. Ми не називаємо прізвища, бо це є персональні дані. Для нас неважливо, хто був за кермом, якщо особи перебували в стані алкогольного сп'яніння, то нам байдужий її статус, людина вчинила правопорушення передбачені КУПАП, про що були складені відповідні протоколи за статтею 130 ч 1", - сказав Тракало.

Стаття передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У 2017 році неоподатковуваний мінімум становить 17 гривень, таким чином штраф становить 10200 гривень.

Українська правда

Теми: Одеса поліція суд
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Коментарі — 6
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IP: 176.8.18.---Леонид Пляшко13.02.2017 17:40
Результати переатестації суддів. А ви кажете не було "рехворм"! А чому патрульний спілкується не державною мовою? Це, напевно, шана одному із 100 "впливових одесситов". Ось такі держиморди (в прямому й переносному значенні), як Шурда з Глуханчуком, труять Україну. Але з них- як з гуся вода, Суддя, можливо, заплатить штраф (якщо колеги не затягнуть розгляд справи понад 3 міс.), а його товариш "хамло-бабло" продовжить "расчленять" Одесу
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IP: 176.8.18.---Леонид Пляшко13.02.2017 17:25
Результати переатестації суддів. А ви кажете не було "рехворм"! А чому патрульний спілкується не державною мовою? Це, напевно, шана одному із 100 "лучших одесситов"
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka13.02.2017 17:11
Судья - не подсуден. Для таких закон не писан, они поставлены государством Украина чтобы простых смертных судить, а не самих себя... И кто теперь будет отрицать, что это не "Слава Украине!" ???
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IP: 91.196.177.---Logic200913.02.2017 16:53
Суддю, який вів себе начебто пристойно,
наказати за водіння у нетверозому стані,
і зняти з посади.
А оте хамло судити за протиправні дії проти
представника влади при виконанні обов'язків,
без усяких варіантів, які б привілеї він не мав.
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IP: 178.95.17.---Георгій Колесников13.02.2017 16:48
СУДДЯКУ НА ГІЛЛЯКУ! СКОТИНЯКУ!
ВСИХ СУДДЯКІВ НА ГІЛЛЯКИ!
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