Порошенко провів масштабні перестановки в керівництві СБУ

Президент Петро Порошенко призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова і змінив начальників управлінь СБУ в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях.

Про це свідчать укази президента №34,35/2017 від 14 лютого, оприлюднені на офіційному сайті АП.

Згідно з документом, начальником управління СБУ

в Херсонській області призначено Данила Доценка;

в Сумській області – Владислава Косинського;

в Миколаївській області – Олексія Ляха;

в Тернопільській області – Віталія Найду (звільнений з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ);

в Запорізькій області – Олександра Хілька.

Крім того, президент призначив Олександра Климчука начальником департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ і Віктора Кононенка – начальником департаменту захисту національної державності СБУ (замість звільненого з цієї посади Анатолія Дублика).

Також президент звільнив з посади начальника управління СБУ

в Херсонській області Олега Зубкова;

в Сумській області - Юрія Гончарова;

в Миколаївській області – Олександра Калініна;

в Тернопільській області – Олексія Ушанова;

в Запорізькій області - Олександра Шмитька.

Як повідомило джерело УП, знайоме із ситуацією, департаменту захисту національної державності СБУ, куди призначили Кононенка прослуховує депутатів і журналістів, готує документи про прослуховування і зовнішнє спостереження, в тому числі і по співробітниках УП, які публікувалися на сайті.

Українська правда