Порошенко провів масштабні перестановки в керівництві СБУ
Президент Петро Порошенко призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова і змінив начальників управлінь СБУ в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях.
Про це свідчать укази президента №34,35/2017 від 14 лютого, оприлюднені на офіційному сайті АП.
Згідно з документом, начальником управління СБУ
в Херсонській області призначено Данила Доценка;
в Сумській області – Владислава Косинського;
в Миколаївській області – Олексія Ляха;
в Тернопільській області – Віталія Найду (звільнений з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ);
в Запорізькій області – Олександра Хілька.
Крім того, президент призначив Олександра Климчука начальником департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ і Віктора Кононенка – начальником департаменту захисту національної державності СБУ (замість звільненого з цієї посади Анатолія Дублика).
Також президент звільнив з посади начальника управління СБУ
в Херсонській області Олега Зубкова;
в Сумській області - Юрія Гончарова;
в Миколаївській області – Олександра Калініна;
в Тернопільській області – Олексія Ушанова;
в Запорізькій області - Олександра Шмитька.
Як повідомило джерело УП, знайоме із ситуацією, департаменту захисту національної державності СБУ, куди призначили Кононенка прослуховує депутатів і журналістів, готує документи про прослуховування і зовнішнє спостереження, в тому числі і по співробітниках УП, які публікувалися на сайті.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
допомагає тримати їх в тонусі і підкреслює, хто насправді є господар.
також суспільству дуже подобається подібна жвава імітація руху, вона підкреслює рішучість керівника.
інакше стабільність аж занадто нагадує сумне кладовище їхніх сподівань і надій.
ніколи насправді не допамагає досягти видатних успіхів в економіці країни та побудові держави.
але можна встигнути отримати квиток у клуб останніх європейських диктаторів.