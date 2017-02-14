Порошенко провів масштабні перестановки в керівництві СБУ

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Вівторок, 14 лютого 2017, 19:50

Президент Петро Порошенко призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова і змінив начальників управлінь СБУ в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях.

Про це свідчать укази президента №34,35/2017 від 14 лютого, оприлюднені на офіційному сайті АП.

Згідно з документом, начальником управління СБУ

в Херсонській області призначено Данила Доценка;

в Сумській області – Владислава Косинського;

в Миколаївській області – Олексія Ляха;

в Тернопільській області – Віталія Найду (звільнений з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ);

в Запорізькій області – Олександра Хілька.

Крім того, президент призначив Олександра Климчука начальником департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ і Віктора Кононенка – начальником департаменту захисту національної державності СБУ (замість звільненого з цієї посади Анатолія Дублика).

Також президент звільнив з посади начальника управління СБУ

в Херсонській області Олега Зубкова;

в Сумській області - Юрія Гончарова;

в Миколаївській області – Олександра  Калініна;

в Тернопільській області – Олексія  Ушанова;

в Запорізькій області - Олександра Шмитька.

Як повідомило джерело УП, знайоме із ситуацією, департаменту захисту національної державності СБУ, куди призначили Кононенка прослуховує депутатів і журналістів, готує документи про прослуховування і зовнішнє спостереження, в тому числі і по співробітниках УП, які публікувалися на сайті.

Українська правда

Теми: Порошенко СБУ
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Коментарі — 2
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IP: 216.218.134.---spitfire15.02.2017 00:09
не забувайте час від часу перетрахівать ваших підлеглих, аби вони не почували себе занадто безпечно і впевнено на своїх посадах.
допомагає тримати їх в тонусі і підкреслює, хто насправді є господар.

також суспільству дуже подобається подібна жвава імітація руху, вона підкреслює рішучість керівника.
інакше стабільність аж занадто нагадує сумне кладовище їхніх сподівань і надій.

ніколи насправді не допамагає досягти видатних успіхів в економіці країни та побудові держави.
але можна встигнути отримати квиток у клуб останніх європейських диктаторів.
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IP: 78.72.32.---lodjur14.02.2017 23:47
Блокада триває і шириться. Зараз уже заблоковано три гілки сполучення. Кількість учасників блокади також збільшується і, собою само,- волонтери активно включилися в процес її забезпечення. Працює (незважаючи на фейкові повідомлення) і надалі буде працювати штаб блокади. Про його діяльність можна дізнаватися ось тут. дивiтся вiдео на фейсбуцi Bолодиира Парасюка.
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