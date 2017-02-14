Черниш каже, що обсяг контрабанди через лінію розмежування перебільшений

Міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш уважає, що обсяг контрабандних перевезень через лінію розмежування з тимчасово непідконтрольними територіями Донбасу перебільшений.

Про це він повідомив у ефірі 5 каналу.

"Так звані нелегальні переміщення насправді дуже перебільшені тими, хто зараз розкручує це питання... Усі говорять, але доказів не надають... Це політичний шум", - сказав він.

Він зазначив, що контрабанда в якихось обсягах все-таки присутня, але пропорції - не до порівняння з легальним товарообігом.

Як відомо, 2 лютого активісти заблокували залізничний переїзд біля лінії розмежування в Донецькій області.

13 депутатів Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" просять президента Петра Порошенка терміново скликати засідання Ради національної безпеки й оборони для розгляду припинення блокади залізничних колій у Донецькій і Луганській області.

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