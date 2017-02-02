У Донецьку прогримів потужний вибух

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Четвер, 2 лютого 2017, 21:37

У Донецьку близько 21:15 2 лютого прогримів потужний вибух.

Як пишуть користувачі в соціальних мережах, сильний поштовх відчули у всіх районах міста. У деяких в квартирах повилітали вікна, попадали речі з полиць. У машинах спрацювали сигналізації.

"У нас в будинку в під'їзді вікна посипалися, Калининський район", - пишуть користувачі.

Також люди повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.

"У Харцизську вікна трухануло", - повідомляють жителі.

Наразі про причини вибуху і постраждалих інформації немає.

Схожі вибухи прогриміли в Донецьку 4 грудня 2016 року, тоді було знищено склад боєприпасів бойовиків, а також 1 березня 2016 року.

Українська правда

Теми: Донецьк АТО
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