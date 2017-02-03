Штаб АТО: ЗСУ не ведуть артобстріли по населених пунктах

У штабі АТО в зв'язку з поширенням деякими ЗМІ інформації про обстріл Донецька українськими військовими, повідомили, що ЗСУ не ведуть артилерійський обстріл по населеним пунктам.

Про це йдеться в заяві штабу АТО на сторінці в Facebook.

"У зв’язку із поширенням окремими Інтернет-ресурсами інформації про нібито проведені українськими військами обстріли міста Донецьк Прес-центр штабу АТО заявляє наступне. Зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією. Збройні Сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам", - підкреслили в штабі АТО.

У повідомленні говориться, що мета поширення таких чуток - "викликати паніку серед жителів Донецька і посіяти недовіру місцевого населення до Збройних Сил України".

Раніше повідомлялося, що у Донецьку близько 21:15 2 лютого прогримів потужний вибух.